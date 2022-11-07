Поставки iPhone затримуються через COVID-локдаун у Китаї

Цитата

"Як і під час пандемії COVID-19, ми приділяємо першорядну увагу здоров'ю та безпеці працівників у нашому ланцюжку поставок", - йдеться у заяві Apple, яка у вересні запустила свою нову лінійку iPhone.

"Ми, як і раніше, спостерігаємо високий попит на моделі iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max. Однак тепер ми очікуємо менші поставки iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max, ніж ми очікували раніше, і клієнтам доведеться довше чекати на отримання нових продуктів", - додали у компанії.

Деталі

Новини від Apple надійшли на тлі того, як Китай підтверджує свою відданість політиці "нульового Covid".

Чиновники ввели карантин у районі, де розташований найбільший у світі завод Foxconn з виробництва iPhone, 2 листопада на сім днів. На Foxconn, офіційно відому як Hon Hai Precision Industry, припадає 70% світових поставок iPhone.

Оголошення, ймовірно, розчарує інвесторів, які сподівалися, що Китай найближчим часом зніме обмеження, запроваджені у зв'язку з COVID-19. Китайські фондові ринки різко зросли у п'ятницю на тлі чуток про закінчення карантину через Covid.

Доповнення

Непохитний підхід Пекіна щодо локдаунів для упередження поширення вірусу обійшовся величезними економічними втратами. Але лідер країни Сі Цзіньпін, який особисто підтримав цю політику, не дав жодних вказівок на те, що вона скоро пом'якшиться.

Останні дані показують, що друга за величиною економіка світу щосили намагається впоратися з проблемами, що затягнулися, викликаними постійними локдаунами через Covid, спадом на ринку нерухомості і ризиком глобальної рецесії.

Дані про торгівлю Китаю, опубліковані у понеділок, показали, що його імпорт та експорт несподівано скоротилися у жовтні. Це перший спад із травня 2020 року.