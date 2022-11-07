Поставки iPhone задерживаются из-за COVID-локдауна в Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Технологический гигант Apple объявил, что его сборочный завод в Китае сейчас работает со значительно пониженной мощностью, поэтому ожидающим iPhone 14 Pro или iPhone Pro Max придется подождать дольше, информирует УНН со ссылкой на BBC News.
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"Как и во время пандемии COVID-19, мы уделяем первостепенное внимание здоровью и безопасности работников в нашей цепочке поставок", - говорится в заявлении Apple, которое в сентябре запустило свою новую линейку iPhone.
"Мы по-прежнему наблюдаем высокий спрос на модели iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Однако теперь мы ожидаем меньшие поставки iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, чем мы ожидали ранее, и клиентам придется дольше ждать получение новых продуктов", - добавили в компании.
Детали
Новости от Apple поступили на фоне того, как Китай подтверждает свою преданность политике "нулевого Covid".
Чиновники ввели карантин в районе, где расположен крупнейший в мире завод Foxconn по производству iPhone, 2 ноября на семь дней. На Foxconn, официально известном как Hon Hai Precision Industry, приходится 70% мировых поставок iPhone.
Объявление, вероятно, разочарует инвесторов, надеявшихся, что Китай в ближайшее время снимет ограничения, введенные в связи с COVID-19. Китайские фондовые рынки резко выросли в пятницу на фоне слухов об окончании карантина из-за Covid.
Дополнение
Непреклонный подход Пекина к локдаунам для предотвращения распространения вируса обошелся огромными экономическими потерями. Но лидер страны Си Цзиньпин, лично поддержавший эту политику, не дал никаких указаний на то, что она скоро смягчится.
Последние данные показывают, что вторая по величине экономика мира изо всех сил пытается справиться с затянувшимися проблемами, вызванными постоянными локдаунами из-за Covid, спадом на рынке недвижимости и риском глобальной рецессии.
Данные о торговле Китая, опубликованные в понедельник, показали, что импорт и экспорт неожиданно сократились в октябре. Это первый спад с мая 2020 года.