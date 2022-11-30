Падение продаж новых моделей iPhone могут достичь 20 млн единиц
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Предварительные прогнозы падения продаж новых моделей iPhone на уровне 6 млн единиц могут не оправдаться – падение может достичь 20 млн единиц. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
По словам аналитика TF Securities Минг-Чи Куо, поставки Apple Inc моделей iPhone 14 Pro и Pro Max в период зимних праздников могут оказаться меньшими на 20 миллионов единиц. Причиной нехватки гаджетов стала забастовка на крупном китайском заводе Чжэнчжоу.
Самая дорогая компания в мире пострадала от протестов против низкой заработной платы и строгих ограничений в связи с COVID-19 на крупнейшем в мире заводе по производству iPhone — заводе Foxconn в центральном городе Чжэнчжоу.
Куо пересмотрел свою оценку ежеквартальных поставок iPhone примерно на 20% до 70-75 миллионов единиц по сравнению с консенсус-прогнозом рынка в 80-85 миллионов единиц. Куо отмечает, что ситуация может ухудшиться. Ранее же сама компания прогнозировала нехватку на уровне 6 млн единиц.
Акции Apple упали более чем на 2% поскольку растут опасения по поводу отгрузок в важнейший сезон праздничных распродаж.
Куо также предсказал, что дефицит предложения может снизить спрос на более популярные модели Pro вместо того, чтобы отложить продажи, поскольку потребители также борются с ослаблением экономики.
Напротив, другие аналитики Apple ожидают, что продажи вырастут, как только производственные ограничения ослабнут и станет доступно больше моделей Pro.
«Мы отмечаем, что устройства Pro распроданы в начале января, но мы ожидаем, что часть упущенной выгоды реализуется в мартовском квартале», — заявил аналитик CFRA Research Анджело Зино.
Некоторые аналитики сигнализировали о возможности распространения проблем и на 2023 год.
«Я не могу представить, что 2023 год будет удачным для Apple iPhone», — сказал Зено Мерсер, аналитик инвестиционно-консалтинговой компании ROBO Global. По его словам, доход компании может сократится.