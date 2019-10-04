Падіння Ан-12: з'явились фото, зняті за допомогою дрона
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. З’явилися фото падіння літака Ан-12 у Львові, зняті за допомогою дрона. Відповідні знімки розмістили на сторінці у Facebook “Dronarium Украина”, передає УНН.
“Місце падіння літака АН-12 під Львовом зафіксували наш дронокор зі Львова Андрій Янушевський. Буквально за 800 метрів житловий квартал з багатоповерхівками. Не хочеться думати, що могло б статися при альтернативному розвороті подій”, — йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, аварія сталася під час виконання літаком авіакомпанії “Україна Аероальянс” чартерного вантажного рейсу по маршруту Віго (Іспанія) — Львів. За даними з бази профільного ресурсу Flightradar24, літаку 51 рік.
Розглядається дві версії події: закінчилося пальне та помилка пілота.
Всього на борту було сім членів екіпажу і один супроводжуючий вантажу. В підсумку загинуло п’ятеро людей, троє - постраждали. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження.