Аварійна посадка літака під Львовом: одна з версій – помилка пілота
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Авіакатастрофа під Львовом, внаслідок якої загинули п'ятеро людей, могла трапитися через помилку пілота. Про це заявив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавринюк, передає УНН.
"Розглядається дві версії події: скінчилося пальне та помилка пілота. Літак проходив не на візуальний прохід, а на інструментальний. Те, що під Львовом був сильний туман – воно не впливає. На даний момент всі обставини з’ясовуються", - розповів він.
Нагадаємо, аварія сталася під час виконання літаком авіакомпанії “Україна Аероальянс” чартерного вантажного рейсу по маршруту Віго (Іспанія) — Львів. За даними з бази профільного ресурсу Flightradar24, літаку 51 рік.
У Мінінфраструктури зазначили, що у літака могло закінчитися пальне.
Всього на борту було сім членів екіпажу і один супроводжуючий вантажу. В підсумку загинуло п'ятеро людей.
За фактом аварії відкрили кримінальне провадження.