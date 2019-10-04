Аварийная посадка самолета под Львовом: одна из версий - ошибка пилота
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Авиакатастрофа под Львовом, в результате которой погибли пять человек, могла произойти из-за ошибки пилота. Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавринюк, передает УНН.
"Рассматривается две версии произошедшего: кончилось топливо и ошибка пилота. Самолет проходил не на визуальный проход, а на инструментальный. То, что под Львовом был сильный туман - оно не влияет. На данный момент все обстоятельства выясняются", - рассказал он.
Напомним, авария произошла во время выполнения самолетом авиакомпании "Украина Аэроальянс" чартерного грузового рейса по маршруту Виго (Испания) - Львов. По данным из базы профильного ресурса Flightradar24, самолету 51 год.
В Мининфраструктуры отметили, что у самолета могло закончиться топливо.
Всего на борту было семь членов экипажа и один сопровождающий груза. В итоге погибло пять человек.
По факту аварии открыли уголовное производство.