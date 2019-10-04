Падение Ан-12: появились фото, снятые с помощью дрона
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Появились фото падения самолета Ан-12 во Львове, снятые с помощью дрона. Соответствующие снимки разместили на странице в Facebook "Dronarium Украина", передает УНН.
"Место падения самолета АН-12 под Львовом зафиксировали наш дронокор со Львова Андрей Янушевский. Буквально в 800 метрах жилой квартал с многоэтажками. Не хочется думать, что могло бы произойти при альтернативном развитии событий", - говорится в сообщении.
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Напомним, авария произошла во время выполнения самолетом авиакомпании "Украина Аэроальянс" чартерного грузового рейса по маршруту Виго (Испания) - Львов. По данным из базы профильного ресурса Flightradar24, самолету 51 год.
Рассматривается две версии произошедшего: закончилось топливо и ошибка пилота.
Всего на борту было семь членов экипажа и один сопровождающий груз. В итоге погибло пять человек, трое - пострадали. По факту аварии открыли уголовное производство.