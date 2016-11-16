П′яту добу на кордоні зі Словаччиною та Румунією заблоковано два пункти пропуску
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 16 листопада. УНН. Станом на 11.00 середи, 16 листопада, під′їзди до пунктів пропуску “Ужгород” на кордоні зі Словаччиною та “Солотвино” на кордоні з Румунією залишаються заблокованими учасниками акції протесту власників авто з іноземною реєстрацією. Цю інформацію УНН підтвердила речниця ГУ НП у Закарпатській області Анна Дан.
Нагадаємо, що акція почалася зранку 12 листопада.
Через КПП “Ужгород” безперешкодно проїжджають тільки вантажні авто (через окремий вантажний термінал) та рейсові автобуси. Окрім того, “пересічники” пропускають автомобілі, де є літні люди, вагітні та пасажири з дітьми. Натомість, як повідомила УНН речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова, через КПП “Солотвино” з 12 листопада не проїхав жоден автомобіль, там у штатному режимі пунктом пропуску користуються наразі тільки пішоходи.
Як раніше повідомляв УНН, за фактом блокування транспортних комунікацій на кордоні зі Словаччиною та Румунією розпочато кримінальне провадження.