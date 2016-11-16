Пятые сутки на границе со Словакией и Румынией заблокированы два пункта пропуска
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 16 ноября. УНН. По состоянию на 11:00 среды, 16 ноября, подъезды к пунктам пропуска "Ужгород" на границе со Словакией и "Солотвино" на границе с Румынией остаются заблокированными участниками акции протеста автовладельцев с иностранной регистрацией. Эту информацию УНН подтвердила спикер ГУ НП в Закарпатской области Анна Дан.
Напомним, что акция началась утром 12 ноября.
Через КПП "Ужгород" беспрепятственно проезжают только грузовые авто (через отдельный грузовой терминал) и рейсовые автобусы. Кроме того, "пересечники" пропускают автомобили, где есть пожилые люди, беременные и пассажиры с детьми. Как сообщила УНН спикер Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова, через КПП "Солотвино" с 12 ноября не проехал ни один автомобиль, там в штатном режиме пунктом пропуска пользуются только пешеходы.
Как ранее сообщал УНН, по факту блокирования транспортных коммуникаций на границе со Словакией и Румынией начато уголовное производство.