П.Порошенку запропонували відмовитись від електронних петицій
Київ • УНН
КИЇВ.1 листопада. УНН. Президенту України Петру Порошенку запропонували відмовитись від електронних петицій. Відповідну петицію зареєстровано на сайті петицій Президенту України, передає УНН.
“Треба прибрати електронні петиції так, як офіційне інтернет-представництво Президента України не може їх контролювати і дає не достовірні факти по голосуванню”, — йдеться у петиції № 22/030341-еп.
Автором петиції виступила Тетяна Чередніченко.
Нагадаємо, на офіційному сайті Президента України зареєстрували електронну петицію, у якій запропонували Главі держави запровадити день кавуна.