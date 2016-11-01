П.Порошенко предложили отказаться от электронных петиций
Киев • УНН
КИЕВ.1 ноября. УНН. Президенту Украины Петру Порошенко предложили отказаться от электронных петиций. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте петиций Президента Украины, передает УНН.
"Надо убрать электронные петиции так, как официальное интернет-представительство Президента Украины не может их контролировать и дает не достоверные факты по голосованию", - говорится в петиции № 22/030341-эп.
Автором петиции выступила Татьяна Чередниченко.
Напомним, на официальном сайте Президента Украины зарегистрировали электронную петицию, в которой предложили главе государства ввести день арбуза.