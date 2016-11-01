П.Порошенко предложили отказаться от электронных петиций

"Надо убрать электронные петиции так, как официальное интернет-представительство Президента Украины не может их контролировать и дает не достоверные факты по голосованию", - говорится в петиции № 22/030341-эп.

Автором петиции выступила Татьяна Чередниченко.

Напомним, на официальном сайте Президента Украины зарегистрировали электронную петицию, в которой предложили главе государства ввести день арбуза.