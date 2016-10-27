П.Порошенко зізнався, що мало спить і щоранку молиться по 20 хвилин
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко розповів студентам, що має напружений графік і мало спить, часом, по сім годин на чотири доби, але щоранку молиться по 15-20 хвилин. Про це він сказав, виступаючи в Національному університеті “Острозька академія” на Рівненщині, передає УНН.
“Я полетів у Норвегію, де ми підписали низку надзвичайно важливих односторонніх і багатосторонніх документів,.. ми закінчили о другій годині ночі, о четвертій я прилетів в Брюсель, о восьмій ми мали зустріч з Президентом Європарламенту,.. після цього вдень зустріч з дванадцятьма керівниками країн-членів ЄС,.. ввечері була зустріч з Генсеком НАТО... Коротше, всього, за чотири доби я спав сім годин”, — розповів Президент.
Також П.Порошенко зізнався, що кожного ранку молиться по 20 хвилин.
“Кожен день, коли прокидаюся, я молюся 15-20 хвилин. Я згадую ту Біблію, на якій давав клятву Україні”, — сказав Президент.
Як повідомляв УНН, Президент України розповів, що читає щонайменше одну книгу на місяць.