П.Порошенко признался, что мало спит и каждое утро молится по 20 минут
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко рассказал студентам, что у него напряженный график и он мало спит, но каждое утро молится по 15-20 минут. Об этом он сказал, выступая в Национальном университете "Острожская академия" в Ровенской области, передает УНН.
"Я полетел в Норвегию, где мы подписали ряд чрезвычайно важных односторонних и многосторонних документов,.. мы закончили в два часа ночи, в четыре я прилетел в Брюссель, в восемь мы встретились с Президентом Европарламента,.. после этого днем встреча с двенадцатью руководителями стран-членов ЕС,.. вечером была встреча с Генсеком НАТО... Короче, всего за четыре дня я спал 7 часов", - рассказал Президент.
Также П.Порошенко признался, что каждое утро молится по 20 минут.
"Каждый день, когда просыпаюсь, я молюсь 15-20 минут. Я вспоминаю ту Библию, на которой давал клятву Украине", - сказал Президент.
Как сообщал УНН, Президент Украины рассказал, что читает минимум одну книгу в месяц.