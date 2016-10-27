П.Порошенко признался, что мало спит и каждое утро молится по 20 минут

"Я полетел в Норвегию, где мы подписали ряд чрезвычайно важных односторонних и многосторонних документов,.. мы закончили в два часа ночи, в четыре я прилетел в Брюссель, в восемь мы встретились с Президентом Европарламента,.. после этого днем ​​встреча с двенадцатью руководителями стран-членов ЕС,.. вечером была встреча с Генсеком НАТО... Короче, всего за четыре дня я спал 7 часов", - рассказал Президент.

Также П.Порошенко признался, что каждое утро молится по 20 минут.

"Каждый день, когда просыпаюсь, я молюсь 15-20 минут. Я вспоминаю ту Библию, на которой давал клятву Украине", - сказал Президент.

Как сообщал УНН, Президент Украины рассказал, что читает минимум одну книгу в месяц.