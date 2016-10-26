П.Порошенко зацікавлений у розвитку торговельно-економічних контактів з Іраком
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко обговорив з новопризначеним послом Іраку Бакір Ахмед Азізом Аль-Джафом поглиблення торговельно-економічних контактів між країнами, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
“Глава держави висловив зацікавленість України у розвитку двосторонніх відносин з Іраком, який є одним з найбільших імпортерів української продукції на Близькому Сході”, — сказано у повідомленні.
Співрозмовники обговорили питання відновлення політичного діалогу та поглиблення торговельно-економічних контактів між двома країнами.