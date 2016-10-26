П.Порошенко заинтересован в развитии торгово-экономических контактов с Ираком
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко обсудил с новым послом Ирака Бакиром Ахмед Азизом Аль-Джафа углубление торгово-экономических контактов между странами, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Глава государства выразил заинтересованность Украины в развитии двусторонних отношений с Ираком, который является одним из крупнейших импортеров украинской продукции на Ближнем Востоке", - сказано в сообщении.
Собеседники обсудили вопросы восстановления политического диалога и углубление торгово-экономических контактов между двумя странами.