П.Порошенко заинтересован в развитии торгово-экономических контактов с Ираком

"Глава государства выразил заинтересованность Украины в развитии двусторонних отношений с Ираком, который является одним из крупнейших импортеров украинской продукции на Ближнем Востоке", - сказано в сообщении.

Собеседники обсудили вопросы восстановления политического диалога и углубление торгово-экономических контактов между двумя странами.