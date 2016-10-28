П.Порошенко взяв участь у заходах до 72-ї річниці вигнання нацистів з України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Президент Петро Порошенко взяв участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих з нагоди 72-ї річниці вигнання нацистів з України в парку Слави, передає кореспондент УНН.
Президент Петро Порошенко в день вшанування пам’яті загиблих з нагоди 72-ї річниці вигнання нацистів з України взяв участь в церемонії на площі Слави разом з ветеранами Другої світової війни та високопосадовцями.
Як повідомляв УНН, 28 жовтня П.Порошенко привітав українців з Днем визволення України від фашистських загарбників.