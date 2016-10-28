П.Порошенко принял участие в мероприятиях до 72-й годовщины изгнания нацистов с Украины

Президент Петр Порошенко в день памяти погибших по случаю 72-й годовщины изгнания нацистов из Украины принял участие в церемонии на площади Славы вместе с ветеранами Второй мировой войны и чиновниками.

Как сообщал УНН, 28 октября П.Порошенко поздравил украинцев с Днем освобождения Украины от фашистских захватчиков.