П.Порошенко вирушить у четвер до Брюсселя на саміт Україна-ЄС

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко повідомив, що він вже через три дні вирушає до Брюсселя на саміт Україна-ЄС. Про це він повідомив на заходах до третьої річниці Революції Гідності, передає кореспондент УНН.