П.Порошенко вирушить у четвер до Брюсселя на саміт Україна-ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко повідомив, що він вже через три дні вирушає до Брюсселя на саміт Україна-ЄС. Про це він повідомив на заходах до третьої річниці Революції Гідності, передає кореспондент УНН.
"В цей четвер, через три дні, я вирушаю до Брюсселя на саміт Україна-Євросоюз. Наголошую, що наша країна виконала всі 144 пункти плану дій щодо візової реалізації, чим довела нашу спроможність впроваджувати євроорієнтовані реформи будь-якого рівня складності", - сказав він.
Як повідомляв УНН, 17 листопада посли ЄС надали "зелене світло" щодо обговорення надання безвізу Україні.