П.Порошенко отправится в Брюссель на саммит Украина-ЕС в четверг
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что он уже через три дня отправляется в Брюссель на саммит Украина-ЕС. Об этом он сообщил на мероприятиях к третьей годовщине Революции Достоинства, передает корреспондент УНН.
"В этот четверг, через три дня, я отправляюсь в Брюссель на саммит Украина-Евросоюз. Подчеркиваю, что наша страна выполнила все 144 пункта плана действий по визовой реализации, чем доказала нашу способность внедрять евроориентированные реформы любого уровня сложности", - сказал он.
Как сообщал УНН, 17 ноября послы ЕС предоставили "зеленый свет" обсуждению предоставления безвиза Украине.