П.Порошенко отправится в Брюссель на саммит Украина-ЕС в четверг

"В этот четверг, через три дня, я отправляюсь в Брюссель на саммит Украина-Евросоюз. Подчеркиваю, что наша страна выполнила все 144 пункта плана действий по визовой реализации, чем доказала нашу способность внедрять евроориентированные реформы любого уровня сложности", - сказал он.

Как сообщал УНН, 17 ноября послы ЕС предоставили "зеленый свет" обсуждению предоставления безвиза Украине.