П.Порошенко: в Україні відбувся прогрес зміцнення обороноздатності країни
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Після перемоги над режимом, який залишив Україну без усього державного механізму, обороноздатність країни зміцнилась та вийшла на новий рівень. Про це під час звернення з нагоди Дня Гідності та Свободи сказав Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
"Одразу після перемоги Революції Гідності найкращі і найсміливіші майданівці вирушили прямо на фронт. Перші добробати кров’ю, пролитою за Вітчизну, вписали себе у сторінки нашої військової історії.
А цього року ми вже дозволили собі відмовитися від чергових хвиль мобілізації, відпустити в резерв демобілізованих і укласти професійні контракти з десятками тисяч добровольців. Це — промовисте свідчення прогресу у зміцненні обороноздатності нашої держави. Армію одягнено і нагодовано. Вона фахова і озброєна. І хай не за останнім словом техніки, але достатньо, щоб стримувати Росію", - сказав він.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко в своєму мікроблозі Twitter привітав українців з Днем Гідності та Свободи.