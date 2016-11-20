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15 марта, 19:03 • 108394 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147836 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126321 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119652 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106443 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102236 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96163 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 126453 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
П.Порошенко: в Украине произошел прогресс укрепления обороноспособности страны

П.Порошенко: в Украине произошел прогресс укрепления обороноспособности страны

Киев • УНН

 • 9001 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. После победы над режимом, который оставил Украину без всего государственного механизма, обороноспособность страны укрепилась и вышла на новый уровень. Об этом во время обращения по случаю Дня Достоинства и Свободы сказал Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

"Сразу после победы Революции Достоинства лучшие и самые смелые майдановцы отправились прямо на фронт. Первые добробаты кровью, пролитой за Родину, вписали себя в страницы нашей военной истории.

А в этом году мы уже позволили себе отказаться от очередных волн мобилизации, отпустить в резерв демобилизованных и заключить профессиональные контракты с десятками тысяч добровольцев. Это - красноречивое свидетельство прогресса в укреплении обороноспособности нашего государства. Армия одета и накормлена. Она профессиональная и вооруженная. И пусть не по последнему слову техники, но достаточно, чтобы сдерживать Россию", - сказал он.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко в своем микроблоге Twitter поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы.

Украинские Национальные Новости

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