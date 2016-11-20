П.Порошенко: в Украине произошел прогресс укрепления обороноспособности страны
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. После победы над режимом, который оставил Украину без всего государственного механизма, обороноспособность страны укрепилась и вышла на новый уровень. Об этом во время обращения по случаю Дня Достоинства и Свободы сказал Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"Сразу после победы Революции Достоинства лучшие и самые смелые майдановцы отправились прямо на фронт. Первые добробаты кровью, пролитой за Родину, вписали себя в страницы нашей военной истории.
А в этом году мы уже позволили себе отказаться от очередных волн мобилизации, отпустить в резерв демобилизованных и заключить профессиональные контракты с десятками тысяч добровольцев. Это - красноречивое свидетельство прогресса в укреплении обороноспособности нашего государства. Армия одета и накормлена. Она профессиональная и вооруженная. И пусть не по последнему слову техники, но достаточно, чтобы сдерживать Россию", - сказал он.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко в своем микроблоге Twitter поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы.