П.Порошенко: Рада ЄС задекларувала політичну волю щодо надання Україні "безвізу"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Рада ЄС, надавши "зелене світло" щодо обговорення лібералізації візового режиму для України, задекларувала політичну волю щодо надання "безвізу". Про це повідомив Президент України Петро Порошенко на заходах до третьої річниці початку Революції Гідності, передає кореспондент УНН.
"Рада Євросоюзу задекларувала політичну волю Євросоюзу та всіх його членів надати Україні безвізовий режим і включила "зелене світло" нарешті на цьому шляху. По українському біометричному паспорту подорожувати до Європи... криється ще символізм, він знаменує подальше зближення ЄС та України", - сказав він.
Як повідомляв УНН, 17 листопада посли ЄС надали "зелене світло" щодо обговорення надання безвізу Україні.