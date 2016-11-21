П.Порошенко: Рада ЄС задекларувала політичну волю щодо надання Україні "безвізу"

"Рада Євросоюзу задекларувала політичну волю Євросоюзу та всіх його членів надати Україні безвізовий режим і включила "зелене світло" нарешті на цьому шляху. По українському біометричному паспорту подорожувати до Європи... криється ще символізм, він знаменує подальше зближення ЄС та України", - сказав він.

Як повідомляв УНН, 17 листопада посли ЄС надали "зелене світло" щодо обговорення надання безвізу Україні.