П.Порошенко: Совет ЕС задекларировал политическую волю относительно предоставления Украине "безвиза"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Совет ЕС, предоставив "зеленый свет" по обсуждению либерализации визового режима для Украины, задекларировал политическую волю о предоставлении "безвиза". Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на мероприятиях к третьей годовщине начала революции Достоинства, передает корреспондент УНН.
"Совет Евросоюза задекларировал политическую волю Евросоюза и всех его членов предоставить Украине безвизовый режим и включил " зеленый свет " наконец на этом пути. По украинскому биометрическому паспорту путешествовать в Европу ... кроется еще символизм, он знаменует дальнейшее сближение ЕС и Украины", - сказал он.
Как сообщал УНН, 17 ноября послы ЕС предоставили "зеленый свет" по обсуждению предоставления безвиза Украине .