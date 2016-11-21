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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

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П.Порошенко: Совет ЕС задекларировал политическую волю относительно предоставления Украине "безвиза"

Киев • УНН

 • 7196 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Совет ЕС, предоставив "зеленый свет" по обсуждению либерализации визового режима для Украины, задекларировал политическую волю о предоставлении "безвиза". Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на мероприятиях к третьей годовщине начала революции Достоинства, передает корреспондент УНН.

П.Порошенко: Совет ЕС задекларировал политическую волю относительно предоставления Украине "безвиза"

"Совет Евросоюза задекларировал политическую волю Евросоюза и всех его членов предоставить Украине безвизовый режим и включил " зеленый свет " наконец на этом пути. По украинскому биометрическому паспорту путешествовать в Европу ... кроется еще символизм, он знаменует дальнейшее сближение ЕС и Украины", - сказал он.

Как сообщал УНН, 17 ноября послы ЕС предоставили "зеленый свет" по обсуждению предоставления безвиза Украине .

 

Украинские Национальные Новости

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