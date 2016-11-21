П.Порошенко: Совет ЕС задекларировал политическую волю относительно предоставления Украине "безвиза"

"Совет Евросоюза задекларировал политическую волю Евросоюза и всех его членов предоставить Украине безвизовый режим и включил " зеленый свет " наконец на этом пути. По украинскому биометрическому паспорту путешествовать в Европу ... кроется еще символизм, он знаменует дальнейшее сближение ЕС и Украины", - сказал он.

Как сообщал УНН, 17 ноября послы ЕС предоставили "зеленый свет" по обсуждению предоставления безвиза Украине .