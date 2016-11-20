П.Порошенко: прорахунки при вирішенні надскладних завдань неминучі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Шлях до європейських зірок, як і будь-який інший, пролягає крізь терни — рer aspera ad astra. Тому в дорозі так важко. Тому й прорахунки при вирішенні надскладних завдань неминучі. Про це під час звернення з нагоди Дня Гідності та Свободи заявив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
П.Порошенко зазначив, що прорахунки при вирішенні надскладних завдань неминучі.
"Часом я сам собі ставлю питання: “Чи міг би я уникнути помилок?” Спільна мудрість багатьох народів відповідає: “Не помиляється лише той, хто нічого не робить”.
Із висоти горизонт видно трохи ширше. Проблем проглядається ще чимало, і я не збираюся прикрашати дійсність. Але не можу не поділитися своїм чітким баченням, що найскладніше в економці ми пережили і все буде гаразд, якщо ми з вами не дозволимо окремим політиканам обнулити результат, досягнутий такою дорогою ціною. Якщо не дамо їм перетворити на сізіфів труд важку працю влади, громадянського суспільства, волонтерів, і всього народу, які за три роки заклали фундамент нової України", - заявив П.Порошенко.
Нагадаємо, після чотирнадцяти кварталів падіння поспіль, економіка нарешті відновила зростання.