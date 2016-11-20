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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 11694 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 25509 перегляди

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2 квітня, 07:07 • 196567 перегляди

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П.Порошенко: прорахунки при вирішенні надскладних завдань неминучі

П.Порошенко: прорахунки при вирішенні надскладних завдань неминучі

Київ • УНН

 • 9244 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Шлях до європейських зірок, як і будь-який інший, пролягає крізь терни — рer aspera ad astra. Тому в дорозі так важко. Тому й прорахунки при вирішенні надскладних завдань неминучі. Про це під час звернення з нагоди Дня Гідності та Свободи заявив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.

П.Порошенко зазначив, що прорахунки при вирішенні надскладних завдань неминучі.

"Часом я сам собі ставлю питання: “Чи міг би я уникнути помилок?” Спільна мудрість багатьох народів відповідає: “Не помиляється лише той, хто нічого не робить”.

Із висоти горизонт видно трохи ширше. Проблем проглядається ще чимало, і я не збираюся прикрашати дійсність. Але не можу не поділитися своїм чітким баченням, що найскладніше в економці ми пережили і все буде гаразд, якщо ми з вами не дозволимо окремим політиканам обнулити результат, досягнутий такою дорогою ціною. Якщо не дамо їм перетворити на сізіфів труд важку працю влади, громадянського суспільства, волонтерів, і всього народу, які за три роки заклали фундамент нової України", - заявив П.Порошенко.

Нагадаємо, після чотирнадцяти кварталів падіння поспіль, економіка нарешті відновила зростання.

Українські Національні Новини

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