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15 марта, 19:03 • 108391 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147830 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126316 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119647 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106439 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102233 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96158 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 126449 просмотра

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Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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П.Порошенко: просчеты при решении сложнейших задач неизбежны

П.Порошенко: просчеты при решении сложнейших задач неизбежны

Киев • УНН

 • 9235 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Путь к европейским звездам, как и любой другой, проходит сквозь тернии - рer aspera ad astra. Поэтому в дороге так тяжело. Поэтому и просчеты при решении сложнейших задач неизбежны. Об этом во время обращения по случаю Дня Достоинства и Свободы заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

П.Порошенко отметил, что просчеты при решении сложнейших задач неизбежны.

"Иногда я сам себе задаю вопрос: "Мог бы я избежать ошибок?" Совместная мудрость многих народов отвечает: "Не ошибается только тот, кто ничего не делает".

С высоты горизонт виден немного шире. Проблем просматривается еще немало, и я не собираюсь приукрашивать действительность. Но не могу не поделиться своим четким видением, что самое сложное в экономке мы пережили и все будет в порядке, если мы с вами не позволим отдельным политиканам обнулить результат, достигнутый такой дорогой ценой. Если не дадим им превратить в сизифов труд тяжелый труд власти, гражданского общества, волонтеров, и всего народа, которые за три года заложили фундамент новой Украины", - заявил П.Порошенко.

Напомним, после четырнадцати кварталов падения подряд, экономика наконец возобновила рост.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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