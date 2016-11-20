П.Порошенко: просчеты при решении сложнейших задач неизбежны
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Путь к европейским звездам, как и любой другой, проходит сквозь тернии - рer aspera ad astra. Поэтому в дороге так тяжело. Поэтому и просчеты при решении сложнейших задач неизбежны. Об этом во время обращения по случаю Дня Достоинства и Свободы заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
П.Порошенко отметил, что просчеты при решении сложнейших задач неизбежны.
"Иногда я сам себе задаю вопрос: "Мог бы я избежать ошибок?" Совместная мудрость многих народов отвечает: "Не ошибается только тот, кто ничего не делает".
С высоты горизонт виден немного шире. Проблем просматривается еще немало, и я не собираюсь приукрашивать действительность. Но не могу не поделиться своим четким видением, что самое сложное в экономке мы пережили и все будет в порядке, если мы с вами не позволим отдельным политиканам обнулить результат, достигнутый такой дорогой ценой. Если не дадим им превратить в сизифов труд тяжелый труд власти, гражданского общества, волонтеров, и всего народа, которые за три года заложили фундамент новой Украины", - заявил П.Порошенко.
Напомним, после четырнадцати кварталов падения подряд, экономика наконец возобновила рост.