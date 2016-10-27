П.Порошенко підтримав ідею створення Кримськотатарського інституту на Рівненщині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Ідею відкрити на базі Національного університету “Острозька академія” Кримськотатарський інститут позитивно оцінив Президент України Петро Порошенко. З також ідеєю на зустрічі з главою держави виступили викладачі, передає кореспондент УНН.
П.Порошенко зауважив, що надасть ректорові контакти Мустафи Джемілєва та Рефата Чубарова для обговорення та реалізації цієї ідеї.
“Мені приємно, що Петро Порошенко позитивно відреагував на таке питання. На базі академії ми б могли створити перший в Україні кримськотатарський інститут. Це дуже актуально не лише для регіону, а й для країни”, — підкреслив ректор НУ “Острозька академія” Ігор Пасічник.
Як повідомляв УНН, сьогодні Петро Порошенко відкрив тріумфальну арку при в’їзді в Національний університет “Острозька академія”.