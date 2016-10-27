П.Порошенко поддержал идею создания Крымскотатарского института в Ровенской области

П.Порошенко отметил, что предоставит ректору контакты Мустафы Джемилева и Рефата Чубарова для обсуждения и реализации этой идеи.

"Мне приятно, что Петр Порошенко положительно отреагировал на такой вопрос. На базе академии мы могли бы создать первый в Украине Крымскотатарский институт. Это очень актуально не только для региона, но и для страны", - подчеркнул ректор НУ "Острожская академия" Игорь Пасичник.

Как сообщал УНН, сегодня Петр Порошенко открыл триумфальную арку при въезде в Национальный университет "Острожская академия".