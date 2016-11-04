П.Порошенко наступного тижня відвідає Словенію
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко здійснить офіційний візит до Республіки Словенія у вівторок, 8 листопада, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
"8 листопада 2016 року Президент України Петро Порошенко здійснить офіційний візит до Республіки Словенія на запрошення президента цієї країни Борута Пахора", - йдеться у повідомленні.
Програмою візиту передбачені переговори Глави Української держави з президентом Борутом Пахором, прем’єр-міністром Словенії Міро Цераром та головою державних зборів Республіки Словенія Міланом Брглезом.
Запланована зустріч Президента України з керівниками провідних словенських компаній, в тому числі тих, що працюють на українському ринку.
Заплановано підписання низки двосторонніх документів.