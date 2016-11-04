П.Порошенко на следующей неделе посетит Словению
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко осуществит официальный визит в Республику Словения во вторник, 8 ноября, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"8 ноября 2016 года Президент Украины Петр Порошенко осуществит официальный визит в Республику Словения по приглашению президента этой страны Борута Пахора", - говорится в сообщении.
Программой визита предусмотрены переговоры главы украинского государства с президентом Борутом Пахором, премьер-министром Словении Миро Цераром и председателем государственного собрания Республики Словения Миланом Брглезом.
Запланирована встреча Президента Украины с руководителями ведущих словенских компаний, в том числе работающих на украинском рынке.
Запланировано подписание ряда двусторонних документов.