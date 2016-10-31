П.Порошенка закликали ухвалити закон про інвестування в економіку країни готівки, вказаної в е-деклараціях посадовців
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. На офіційному сайті Президента України зареєстрували електронну петицію, у якій українці просять Петра прийняти ухвалити Закон України про інвестування в економіку України готівкових коштів вказаних в е-деклараціях державних посадовців, передає УНН.
Автором петиції виступив Владислав Гоголь.
“Прийняти закон України, що зобов’язує всіх державних посадовців, які в е-декларації вказали готівкові кошти більш ніж 200 тис. дол. (сума належить обговоренню). Вкласти ці гроші (вище вказаного значення) на рахунок в український банк, або іншим чином інвестувати в економіку України”, — йдеться у тексті звернення.
Петиція № 22/030279-еп, зареєстрована 31 жовтня, набрала 7 голосів із 25 тис. необхідних.
Нагадаємо, аналіз е-декларацій свідчить, що готівкою та на рахунках у банках в народних депутатів та урядовців перебуває понад 12,7 млрд грн.