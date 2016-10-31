П.Порошенко призвали принять закон об инвестировании в экономику страны наличности, указанной в е-декларациях должностных лиц
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. На официальном сайте Президента Украины зарегистрировали электронную петицию, в которой украинцы просят П.Порошенко принять закон Украины об инвестировании в экономику Украины наличных средств указанных в е-декларациях государственных должностных лиц, передает УНН.
Автором петиции выступил Владислав Гоголь.
"Принять закон Украины, который обязывает всех государственных должностных лиц, которые в е-декларации указали наличные средства более чем 200 тыс. долл. (сумма подлежит обсуждению) положить эти деньги (выше указанного значения) на счет в украинском банке, или иным образом инвестировать в экономику Украины", - говорится в тексте обращения.
Петиция № 22/030279-эп, зарегистрированная 31 октября, набрала 7 голосов из 25 тыс. необходимых.
Напомним, анализ е-деклараций свидетельствует, что наличными и на счетах в банках у народных депутатов и членов правительства находится более 12,7 млрд грн.