П.Порошенко призвали принять закон об инвестировании в экономику страны наличности, указанной в е-декларациях должностных лиц

Автором петиции выступил Владислав Гоголь.

"Принять закон Украины, который обязывает всех государственных должностных лиц, которые в е-декларации указали наличные средства более чем 200 тыс. долл. (сумма подлежит обсуждению) положить эти деньги (выше указанного значения) на счет в украинском банке, или иным образом инвестировать в экономику Украины", - говорится в тексте обращения.

Петиция № 22/030279-эп, зарегистрированная 31 октября, набрала 7 голосов из 25 тыс. необходимых.

Напомним, анализ е-деклараций свидетельствует, что наличными и на счетах в банках у народных депутатов и членов правительства находится более 12,7 млрд грн.