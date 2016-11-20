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П.Фонсека: не робіть з мене дурня, адже я не такий

П.Фонсека: не робіть з мене дурня, адже я не такий

Київ • УНН

 • 11672 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Головний тренер донецького “Шахтаря” Пауло Фонсека прокоментував перемогу над “Карпатами”, передає УНН з посиланням на сайт “гірників”.

“Складна гра із дуже добре організованою в обороні командою. „Карпати“ якісно виходили в атаку. В першому таймі ми віддали кілька неточних передач, через що постраждали. Втім могли піти на перерву, вівши в рахунку. На жаль, цього не сталося. Ми були геть іншими в другому таймі: провели його на половині суперника, біля штрафного й воріт. Створювали багато гольових моментів. Воротар „Карпат“ сьогодні відмінно попрацював, проте нам вдалося забити м’яч. Хоча могли відзначитись іще”, — прокоментував П.Фонсека.

Також головний тренер “гірників” прокоментував емоційну розмову з головним арбітром.

“Відверто кажучи, я максимально намагаюсь майже ніколи не говорити щодо суддівства. Та водночас повинен сказати, що я не дурень і не перший день у футболі. Чудово розумів, що сьогодні тут відбувалося. Як, в принципі, й у решті матчів. Це так легко — призначити пенальті проти „Шахтаря“. На жаль, я не бачу цього в інших поєдинках, де справді є пенальті, але їх ніхто не призначає. Як я помітив, також надто легко давати жовті картки футболістам "Шахтаря“. Я вже чудово зрозумів, що тут відбувається. Всі ми відчуваємо, що доведеться боротись завжди і проти всіх. Та єдине, попрошу вас: не робіть із мене дурня, адже я далеко не такий”, — зауважив тренер.

Нагадаємо, донецький “Шахтар” переграв “Карпати” із рахунком 2:1.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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