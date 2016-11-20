П.Фонсека: не делайте из меня дурака, ведь я не такой

"Сложная игра с очень хорошо организованной в обороне командой. "Карпаты" качественно выходили в атаку. В первом тайме мы отдали несколько неточных передач, из-за чего пострадали. Впрочем могли уйти на перерыв, ведя в счете. К сожалению, этого не произошло. Мы были совсем другими во втором тайме: провели его на половине соперника, возле штрафной и ворот. Создавали много голевых моментов. Вратарь "Карпат" сегодня отлично поработал, однако нам удалось забить мяч. Хотя могли отличиться еще", - прокомментировал П.Фонсека.

Также главный тренер "горняков" прокомментировал эмоциональную беседу с главным арбитром.

"Откровенно говоря, я очень стараюсь почти никогда не говорить о судействе. И одновременно должен сказать, что я не дурак и не первый день в футболе. Прекрасно понимал, что сегодня здесь происходило. Как, в принципе, и в остальных матчах. Это так легко - назначить пенальти против "Шахтера". К сожалению, я не вижу этого в других поединках, где действительно пенальти, но их никто не назначает. Как я заметил, также слишком легко дают желтые карточки футболистам "Шахтера". Я уже прекрасно понял, что здесь происходит. Все мы чувствуем, что придется бороться всегда и против всех. И единственное, попрошу вас: не делайте из меня дурака, ведь я далеко не такой", - отметил тренер.

Напомним, донецкий "Шахтер" обыграл "Карпаты" со счетом 2:1.