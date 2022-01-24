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Ожеледиця ускладнила рух на дорогах Одеської області

Ожеледиця ускладнила рух на дорогах Одеської області

Київ • УНН

 • 11028 перегляди

ОДЕСА. 24 січня. УНН. У південно-західній частині Одеського регіону ожеледь створює аварійні ситуації, порушуючи рух. У Болградському районі Одеської області рятувальники допомагали витягати з узбіччя три автомобілі. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

На п'ятому кілометрі автодороги "Болград-Арциз" сталася аварійна ситуація. Через ожеледицю водії не впоралися з керуванням та злетіли у кювет. На узбіччі застрягли легкові автомобілі Mitsubishi Carisma, Chevrolet Aveo та мікроавтобус Ford Transit.

Рятувальники витягли транспорт на проїжджу частину.

У Службі автомобільних доріг України на Одещині повідомляють, що ситуація на трасах регіону стабільна. На дорогах чергують близько 350 одиниць спецтехніки.

За даними Служби, після 11:00 24 січня опади очікуються в центральній частині Одеської області. Після 20:00 – на території всього регіону.

Українські Національні Новини

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