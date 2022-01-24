Ожеледиця ускладнила рух на дорогах Одеської області
Київ • УНН
ОДЕСА. 24 січня. УНН. У південно-західній частині Одеського регіону ожеледь створює аварійні ситуації, порушуючи рух. У Болградському районі Одеської області рятувальники допомагали витягати з узбіччя три автомобілі. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
На п'ятому кілометрі автодороги "Болград-Арциз" сталася аварійна ситуація. Через ожеледицю водії не впоралися з керуванням та злетіли у кювет. На узбіччі застрягли легкові автомобілі Mitsubishi Carisma, Chevrolet Aveo та мікроавтобус Ford Transit.
Рятувальники витягли транспорт на проїжджу частину.
У Службі автомобільних доріг України на Одещині повідомляють, що ситуація на трасах регіону стабільна. На дорогах чергують близько 350 одиниць спецтехніки.
За даними Служби, після 11:00 24 січня опади очікуються в центральній частині Одеської області. Після 20:00 – на території всього регіону.