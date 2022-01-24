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15 марта, 19:03 • 106992 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 144026 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123940 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117420 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105100 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101611 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 93569 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Гололедица затруднила движение на дорогах Одесской области

Гололедица затруднила движение на дорогах Одесской области

Киев • УНН

 • 11028 просмотра

ОДЕССА. 24 января. УНН. В юго-западной части Одесского региона гололедица создает аварийные ситуации, нарушая движение. В Болградском районе Одесской области спасатели помогали изъять с обочины три автомобиля. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

На пятом километре автодороги "Болград-Арциз" произошла аварийная ситуация. Из-за гололеда водители не справились с управлением и взлетели в кювет. На обочине застряли легковые автомобили Mitsubishi Carisma, Chevrolet Aveo и микроавтобус Ford Transit. Спасатели вытащили транспорт на проезжую часть.

В Службе автомобильных дорог Украины в Одесской области сообщают, что ситуация на трассах региона стабильная. На дорогах дежурят около 350 единиц спецтехники.

По данным Службы, после 11:00 24 января осадки ожидаются в центральной части Одесской области. После 20:00 – на территории всего региона.

Украинские Национальные Новости

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