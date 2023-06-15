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Овочі борщового набору почали стрімкіше дорожчати - у НБУ пояснили, чому

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Зростання цін на овочі борщового набору у травні прискорилося. У цьому відіграла роль ситуація з капустою, цибулею і морквою, пояснили у Національному банку України, пише УНН.

Овочі борщового набору почали стрімкіше дорожчати - у НБУ пояснили, чому

Цитата

"Вищими темпами дорожчали овочі борщового набору: капуста – через міжсезоння постачань ранніх сортів, а цибуля і морква – внаслідок вичерпання запасів в Україні та за кордоном", - повідомили у НБУ у коментарі з приводу інфляції у травні.

Деталі

При цьому вказано, що вищими були і темпи здорожчання м'яса. Це, пояснили у Нацбанку, зумовлено, як і місяць тому, недостатньою внутрішньою пропозицією та слабким імпортом на тлі підвищення світових цін.

Водночас, як вказано, пригальмувало зростання цін на тепличні овочі, переважно за рахунок розширення пропозиції.

Ціни на яйця завдяки розширенню пропозиції за місяць дещо знизилися, але річні темпи зростання залишилися високими через ефекти бази порівняння та збільшення експорту.

Здорожчання молочних продуктів та соняшникової олії сповільнилося внаслідок зниження світових цін на тлі слабкого попиту, а також через невизначеність, пов’язану з обмеженням транзиту продовольства через сусідні країни ЄС.

Ціни на молоко при цьому, як повідомляється, зростали повільніше "завдяки надлишковій пропозиції в умовах слабкого попиту".

Тривало зменшення цін на крупи та борошно, за даними НБУ, через низькі експортні ціни та достатні для забезпечення внутрішніх потреб запаси зернових.

Повільніше, як повідомляється, зростали ціни на хліб та борошняні вироби, кондитерські вироби, напої та консерви. 

Зниження імпортних цін та ефекти від зміцнення готівкового курсу гривні, за даними Нацбанку, сприяли подальшому сповільненню подорожчання бананів.

Зниженню темпів зростання цін на імпортні продукти, вказали у НБУ, сприяло поліпшення курсових очікувань на тлі зміцнення готівкового курсу гривні.

Доповнення

У травні овочі подорожчали на 5,6%.

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