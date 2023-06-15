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Овощи борщевого набора начали стремительнее дорожать - в НБУ объяснили, почему

Киев • УНН

 • 1340385 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Рост цен на овощи борщевого набора в мае ускорился. В этом сыграла роль ситуация с капустой, луком и морковью, объяснили в Национальном банке Украины, пишет УНН.

Овощи борщевого набора начали стремительнее дорожать - в НБУ объяснили, почему

Цитата

"Более высокими темпами дорожали овощи борщевого набора: капуста – из-за межсезонья поставок ранних сортов, а лук и морковь – вследствие исчерпания запасов в Украине и за рубежом", - сообщили в НБУ в комментарии по поводу инфляции в мае.

Детали

При этом указано, что выше были и темпы подорожания мяса. Это, объяснили в Нацбанке, обусловлено, как и месяц назад, недостаточным внутренним предложением и слабым импортом на фоне повышения мировых цен.

В то же время, как указано, притормозил рост цен на тепличные овощи, преимущественно за счет расширения предложения.

Цены на яйца благодаря расширению предложения за месяц несколько снизились, но годовые темпы роста остались высокими из-за эффектов базы сравнения и увеличения экспорта.

Подорожание молочных продуктов и подсолнечного масла замедлилось вследствие снижения мировых цен на фоне слабого спроса, а также из-за неопределенности, связанной с ограничением транзита продовольствия через соседние страны ЕС.

Цены на молоко при этом, как сообщается, росли медленнее "благодаря избыточному предложению в условиях слабого спроса".

Продолжалось уменьшение цен на крупы и муку, по данным НБУ, из-за низких экспортных цен и достаточных для обеспечения внутренних потребностей запасов зерновых.

Медленнее, как сообщается, росли цены на хлеб и мучные изделия, кондитерские изделия, напитки и консервы. 

Снижение импортных цен и эффекты от укрепления наличного курса гривны, по данным Нацбанка, способствовали дальнейшему замедлению подорожания бананов.

Снижению темпов роста цен на импортные продукты, указали в НБУ, способствовало улучшение курсовых ожиданий на фоне укрепления наличного курса гривны.

Дополнение

В мае овощи подорожали на 5,6%.

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