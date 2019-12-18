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Остаточне рішення НКРЕКП щодо сертифікації оператора ГТС очікується 26 грудня – Коболєв

Остаточне рішення НКРЕКП щодо сертифікації оператора ГТС очікується 26 грудня – Коболєв

Київ • УНН

 • 9296 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Остаточне рішення НКРЕКП щодо сертифікації ТОВ “Оператор ГТС України”, а також тарифи, за якими весь ринок буде працювати з наступного року, очікується 26 грудня. Про це під час заходу у Києві в середу заявив глава НАК “Нафтогаз” Андрій Коболєв, передає кореспондент УНН.

"Остаточне рішення щодо сертифікації самого оператора (ГТС України – ред.) очікується 26 грудня цього року. Так само 26 грудня цього року ми очікуємо, що регулятор опублікує тарифи, за якими весь ринок буде працювати з наступного року", - заявив глава "Нафтогазу".

Нагадаємо, напередодні секретаріат Енергетичного співтовариства оприлюднив позитивний висновок щодо сертифікації ТОВ “Оператор ГТС України” (ОГТСУ) як оператора газотранспортної системи.

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