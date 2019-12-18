Окончательное решение НКРЭКУ по сертификации оператора ГТС ожидается 26 декабря - Коболев

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Окончательное решение НКРЭКУ по сертификации ООО "Оператор ГТС Украины", а также тарифы, по которым весь рынок будет работать со следующего года, ожидается 26 декабря. Об этом во время мероприятия в Киеве в среду заявил глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев, передает корреспондент УНН.