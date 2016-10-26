Останки людини виявили у Ясинуватському районі на Донеччині

ukru
Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року
08:00 • 1516 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

06:50 • 6278 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 15007 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 34056 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 63180 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 76737 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 145438 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 206858 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 193450 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 213116 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
4.2 м/с
63 %
753 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

На Львівщині затримали прокурора за вимагання хабаря у розмірі 5 тисяч доларів

2 квітня, 23:11 • 10468 перегляди

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 11401 перегляди

Єрмак щодо повернення Нетребко до Лондонської опери: російські артисти не мають місця в цивілізованому світі

02:39 • 5274 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

02:56 • 7392 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 11374 перегляди
Публікації

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 2176 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 15007 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 490711 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 324398 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 386295 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 127074 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 186479 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 129041 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 163567 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 186800 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

Останки людини виявили у Ясинуватському районі на Донеччині

Останки людини виявили у Ясинуватському районі на Донеччині

Київ • УНН

 • 9109 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Тіло чоловіка знайшла спеціальна група, що здійснює пошуки безвісно зниклих людей, в селі Кам’янка на Донеччині. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Донецької області.

Так, сьогодні до чергової частини Дружківського відділення поліції надійшло повідомлення від спеціальної групи, що здійснює пошуки безвісно зниклих людей, про те, що в полі селі Кам’янка Ясинуватського району було знайдено останки тіла, ймовірніше за все — чоловічої статі.

Слідчим відділом Дружківського відділення поліції було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі вживаються заходи щодо встановлення особи померлого та причини настання його смерті.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Bitcoin
$83,460.40
Золото
$3,153.45
Tesla
$280.94
Brent
$72.71
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$40.11
Ethereum
$1,815.40