Останки людини виявили у Ясинуватському районі на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Тіло чоловіка знайшла спеціальна група, що здійснює пошуки безвісно зниклих людей, в селі Кам’янка на Донеччині. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Донецької області.
Так, сьогодні до чергової частини Дружківського відділення поліції надійшло повідомлення від спеціальної групи, що здійснює пошуки безвісно зниклих людей, про те, що в полі селі Кам’янка Ясинуватського району було знайдено останки тіла, ймовірніше за все — чоловічої статі.
Слідчим відділом Дружківського відділення поліції було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Наразі вживаються заходи щодо встановлення особи померлого та причини настання його смерті.