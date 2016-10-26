Останки человека обнаружили в Ясиноватском районе Донецкой области

Так, сегодня в дежурную часть Дружковского отделения полиции поступило сообщение от специальной группы, осуществляющей поиски без вести пропавших людей, о том, что в поле селе Каменка Ясиноватского района были найдены останки тела, вероятнее всего - мужского пола.

Следственным отделом Дружковского отделения полиции было открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас принимаются меры по установлению личности умершего и причины наступления смерти.