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Основний напрямок наступу росіян – схід, в Сил оборони південь - Маляр

Основний напрямок наступу росіян – схід, в Сил оборони південь - Маляр

Київ • УНН

 • 163851 перегляди

КИЇВ. 15 вересня. УНН. Основним напрямком наступу росіян є схід. В Сил оборони головний напрямком – це південь, але на сході в тому числі в українських військових є ініціатива на Бахмутському напрямку. Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Взагалі ситуація на фронті мінлива, вона не може бути щодня однаковою, тому що війська виснажуються і їм потрібно здійснювати відновлення, поповнювати втрачену техніку, але станом на зараз ситуація, якщо схематично на це дивитися залишається такою, що основним напрямком наступу ворога є схід. Основним напрямком наступу у наших військ є південь, але на сході в тому числі у нас є ініціатива саме на Бахмутському напрямку», - розповіла Маляр.

Вона зазначила, що на певних ділянках спостерігається зниження активності ворога.

«Натомість, якщо ми з вами будемо стежити за цифрами, то на певних ділянках ми бачимо зниження активності ворога. Це спостерігається на Куп’янському та Лиманському напрямках. Там знижується кількість обстрілів, але це зовсім не означає, що ворог відступив від своїх планів. У них просто період, коли вони відновлюють свої сили, поповнюють втрачену техніку», - сказала Маляр.

Доповнення

Офіційний Telegram 3-ї ОШБр. повідомив про взяття Андріївки на Донеччині. Наразі бої ще тривають і інформації про ворожі втрати немає, проте можна казати, що підрозділ 72-ї омсбр рф був оточений та знищений.

Пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін розповів про деталі деокупації Андрівки на Донеччині, зазначивши, що наразі від селища майже нічого не залишилось, воно зруйноване через російські обстріли.

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