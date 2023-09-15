Основное направление наступления россиян - восток, у Сил обороны юг - Маляр

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«Вообще ситуация на фронте изменчива, она не может быть ежедневно одинаковой, потому что войска истощаются и им нужно осуществлять восстановление, пополнять утраченную технику, но по состоянию на сейчас ситуация, если схематично на это смотреть остается такой, что основным направлением наступления врага является восток. Основным направлением наступления у наших войск является юг, но на востоке в том числе у нас есть инициатива именно на Бахмутском направлении», - рассказала Маляр.

Она отметила, что на определенных участках наблюдается снижение активности врага.

«Зато, если мы с вами будем следить за цифрами, то на определенных участках мы видим снижение активности врага. Это наблюдается на Купьянском и Лиманском направлениях. Там снижается количество обстрелов, но это вовсе не означает, что враг отступил от своих планов. У них просто период, когда они восстанавливают свои силы, пополняют утраченную технику», - сказала Маляр.

Дополнение

Официальный Telegram 3-й ОШБр. сообщил о взятии Андреевки в Донецкой области. Сейчас бои еще продолжаются и информации о вражеских потерях нет, однако можно говорить, что подразделение 72-й омсбр рф было окружено и уничтожено.

Пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин рассказал о деталях деоккупации Андровки в Донецкой области, отметив, что сейчас от поселка почти ничего не осталось, он разрушен из-за российских обстрелов.