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Оприлюднено перші супутникові знімки місця падіння російського Іл-76

Оприлюднено перші супутникові знімки місця падіння російського Іл-76

Київ • УНН

 • 30632 перегляди

Супутникові знімки від 31 січня показують 500-метровий слід від падіння російського військово-транспортного літака Іл-76, який розбився під бєлгородом 24 січня.

У мережі показали супутникові знімки Planet Labs з місця падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 під бєлгородом. Про це УНН повідомляє з посиланням на "Схеми".

Деталі

Світлини зроблені за 31 січня. На них видно місце падіння Іл-76.

Зазначається, що слід, який залишив літак при падінні, простягається приблизно на 500 метрів. 

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Нагадаємо 

24 січня у Корочанському районі бєлгородської області росії впав військово-транспортний літак Іл-76. У Міноборони рф заявили, що на борту перебували 65 українських військовополонених, яких везли на обмін.

Також росіяни відразу заявили, що літак нібито був збитий Україною.

У Головному управлінні української розвідки натомість заявили, що наразі немає достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту збитого російського літака Іл-76 та в якій кількості.

31 січня  російський диктатор володимир путін заявив, що Іл-76 був збитий нібито американською системою Patriot.  Це вже буцімто встановила експертиза.   

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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