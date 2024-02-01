Оприлюднено перші супутникові знімки місця падіння російського Іл-76
Київ • УНН
Супутникові знімки від 31 січня показують 500-метровий слід від падіння російського військово-транспортного літака Іл-76, який розбився під бєлгородом 24 січня.
У мережі показали супутникові знімки Planet Labs з місця падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 під бєлгородом. Про це УНН повідомляє з посиланням на "Схеми".
Деталі
Світлини зроблені за 31 січня. На них видно місце падіння Іл-76.
Зазначається, що слід, який залишив літак при падінні, простягається приблизно на 500 метрів.
Нагадаємо
24 січня у Корочанському районі бєлгородської області росії впав військово-транспортний літак Іл-76. У Міноборони рф заявили, що на борту перебували 65 українських військовополонених, яких везли на обмін.
Також росіяни відразу заявили, що літак нібито був збитий Україною.
У Головному управлінні української розвідки натомість заявили, що наразі немає достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту збитого російського літака Іл-76 та в якій кількості.
31 січня російський диктатор володимир путін заявив, що Іл-76 був збитий нібито американською системою Patriot. Це вже буцімто встановила експертиза.