Обнародованы первые спутниковые снимки места падения российского Ил-76

В сети показали спутниковые снимки Planet Labs с места падения российского военно-транспортного самолета Ил-76 под белгородом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Схемы".

Детали

Фотографии сделаны за 31 января. На них видно место падения Ил-76.

Отмечается, что след, который оставил самолет при падении, простирается примерно на 500 метров.

Напомним

24 января в Корочанском районе белгородской области россии упал военно-транспортный самолет Ил-76. В Минобороны рф заявили, что на борту находились 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен.

Также россияне сразу заявили, что самолет якобы был сбит Украиной.

В Главном управлении украинской разведки взамен заявили, что пока нет достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто именно находился на борту сбитого российского самолета Ил-76 и в каком количестве.

31 января российский диктатор владимир путин заявил, что Ил-76 был сбит якобы американской системой Patriot. Это уже якобы установила экспертиза.