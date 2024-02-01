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Обнародованы первые спутниковые снимки места падения российского Ил-76

Обнародованы первые спутниковые снимки места падения российского Ил-76

Киев  •  УНН

01 февраль 2024, 11:15  •  21089 просмотра

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Спутниковые снимки от 31 января показывают 500-метровый след от падения российского военно-транспортного самолета Ил-76, который разбился под белгородом 24 января.

В сети показали спутниковые снимки Planet Labs с места падения российского военно-транспортного самолета Ил-76 под белгородом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Схемы".

Детали

Фотографии сделаны за 31 января. На них видно место падения Ил-76.

Отмечается, что след, который оставил самолет при падении, простирается примерно на 500 метров. 

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Напомним 

24 января в Корочанском районе белгородской области россии упал военно-транспортный самолет Ил-76. В Минобороны рф заявили, что на борту находились 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен.

Также россияне сразу заявили, что самолет якобы был сбит Украиной.

В Главном управлении украинской разведки взамен заявили, что пока нет достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто именно находился на борту сбитого российского самолета Ил-76 и в каком количестве.

31 января  российский диктатор владимир путин заявил, что Ил-76 был сбит якобы американской системой Patriot.  Это уже якобы установила экспертиза.   

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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