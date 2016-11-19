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Опозиція Малайзії розпочала акцію протесту з вимогою відставки прем'єра

Опозиція Малайзії розпочала акцію протесту з вимогою відставки прем'єра

Київ • УНН

 • 7376 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Противники чинного прем'єр-міністра Малайзії Наджіба Разака почали акцію протесту в центрі столиці з вимогою відставки глави уряду. Точне число учасників на початок мітингу різниться: деякі місцеві ЗМІ повідомляють, що на вулиці вийшли близько 500 осіб, а інші стверджують про кілька тисяч, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Як повідомляли раніше малайзійські ЗМІ, порядок забезпечити близько 7 тис. співробітників поліції. Багато вулиць в центрі Куала-Лумпура перекриті, на деяких з’явилися поліцейські барикади. Шеф правоохоронних органів країни Халід Абу Бакар раніше попередив учасників мітингу, що “представникам правопорядку буде дозволено використовувати такі засоби для розгону демонстрантів, як сльозогінний газ і водомети”. Однак він запевнив, що “їх застосування буде здійснюватися у відповідності з законом”.

Одночасно прихильники прем’єра, які носять червоні футболки, також проводять в Куала-Лумпурі свою акцію в підтримку уряду. Представники поліції раніше пообіцяли зробити все можливе, щоб політичні супротивники не перетиналися під час сьогоднішніх демонстрацій.

Між тим в п’ятницю правоохоронні органи затримали одного з опозиційних лідерів країни Марію Чин, яка також є організатором мітингу. Після проведених обшуків у штаб-квартирі руху Bersih, що в перекладі з малайської означає “чистота”, були вилучені також комп’ютери та документація. Офіційна версія — підозри у зв’язку з отриманням фінансування від організації, що належить американському мільярдерові Джорджу Соросу.

Раніше Н.Разак заявив про неприпустимість “арабської весни” в країні. За його словами, “долю прем’єра повинні вирішувати на виборчих дільницях, а всі інші спроби повалити уряд є антиконституційними”.

“Ми бачили, що відбувалося в інших державах, навіть так звана арабська весна, яка спочатку сприймалась як епоха змін, в підсумку принесла народам нещастя і розчарування”, — додав прем’єр.

Як повідомляв УНН, у Малайзії очікують, що імена осіб, відповідальних за катастрофу літака рейсу MH17, який було збито у 2014 році над Донецькою областю, будуть повідомлені не пізніше 2018 року.

 

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