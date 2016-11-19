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Оппозиция Малайзии начала акцию протеста с требованием отставки премьера

Оппозиция Малайзии начала акцию протеста с требованием отставки премьера

Киев • УНН

 • 7376 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Противники действующего премьер-министра Малайзии Наджиб Тун Разаки начали акцию протеста в центре столицы с требованием отставки главы правительства. Точное число участников на начало митинга отличается: некоторые местные СМИ сообщают, что на улицы вышли около 500 человек, а другие утверждают о нескольких тысячах, передает УНН со ссылкой на ТАСС .

Как сообщали ранее малазийские СМИ, порядокпорядок должны обеспечить около 7 тыс. Сотрудников полиции. Многие улицы в центре Куала-Лумпура перекрыты, на некоторых появились полицейские баррикады. Шеф правоохранительных органов страны Халид Абу Бакар ранее предупредил участников митинга, "представителям правопорядка будет разрешено использовать такие средства для разгона демонстрантов, как слезоточивый газ и водометы". Однако он заверил, что "их применение будет осуществляться в соответствии с законом".

Одновременно сторонники премьера, которые носят красные футболки, также проводят в Куала-Лумпуре свою акцию в поддержку правительства. Представители полиции ранее пообещали сделать все возможное, чтобы политические противники не пересекались во время сегодняшних демонстраций.

Между тем в пятницу правоохранительные органы задержали одного из оппозиционных лидеров страны Марию Чин, которая также является организатором митинга. После проведенных обысков в штаб-квартире движения Bersih, что в переводе с малайского означает "чистота", были изъяты также компьютеры и документация. Официальная версия - подозрения в связи с получением финансирования от организации, принадлежащей американскому миллиардеру Джорджу Соросу.

Ранее Н.Разак заявил о недопустимости "арабской весны" в стране. По его словам, "судьбу премьера должны решать на избирательных участках, а все остальные попытки свергнуть правительство является антиконституционным".

"Мы видели, что происходило в других государствах, даже так называемая арабская весна, которая сначала воспринималась как эпоха перемен, в итоге принесла народам несчастья и разочарования", - добавил премьер.

Как сообщал УНН, в Малайзии ожидают, что имена лиц, ответственных за крушение самолета рейса MH17, который был сбит в 2014 году над Донецкой областью, будут сообщены не позднее 2018 .

 

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