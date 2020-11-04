Опитування: 60% респондентів позитивно ставляться до ініціативи Зеленського звільнити всіх суддів КСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Близько 60% опитаних підтримують проект закону Президента України Володимира Зеленського, яким пропонується припинити повноваження діючого складу Конституційного Суду. Про це йдеться у підсумках опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", передає УНН.
"Майже 60% опитаних підтримують проект закону Президента, яким пропонується припинити повноваження діючого складу Конституційного Суду. 27% – не підтримують, 16% – не визначились”, - йдеться в опитуванні.
Зазначається, що 39% опитаних добре обізнані щодо рішення Конституційного суду, яким скасували електронне декларування та систему доступу до інформації про активи та доходи високопосадовців, 36% – щось чули про це. Водночас, 25% – вперше чують. Найбільш обізнані - люди старшого віку і мешканці столиці.
"Лише 11% опитаних позитивно ставляться до рішення Конституційного суду, 25% - нейтрально, водночас більшість (59%) – негативно. При цьому, серед респондентів, які добре знайомі зі змістом рішення, негатив до нього становить 83%. Найбільш негативно до рішення Конституційного суду ставляться люди старшого віку, мешканці столиці, Західної і Центральної України... Більшість опитаних (60%) не довіряють Конституційному суду. При цьому, серед респондентів, які добре знайомі зі змістом рішення про скасування електронного декларування для високопосадовців, недовіра до інституції становить майже 80%", - вказано в опитуванні.
Зазначимо, що в опитуванні брало участь населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2%. Опитування проводили 2 та 3 листопада.
Нагадаємо, раніше Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню у декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.
29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.
Пізніше Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів.