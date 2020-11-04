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Опрос: 60% респондентов положительно относятся к инициативе Зеленского уволить всех судей КСУ

Опрос: 60% респондентов положительно относятся к инициативе Зеленского уволить всех судей КСУ

Киев  •  УНН

 • 10369 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Около 60% опрошенных поддерживают проект закона Президента Украины Владимира Зеленского, которым предлагается прекратить полномочия действующего состава Конституционного Суда. Об этом говорится в итогах опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", передает УНН.

"Почти 60% опрошенных поддерживают проект закона Президента, которым предлагается прекратить полномочия действующего состава Конституционного Суда. 27% - не поддерживают, 16% - не определились", - говорится в опросе.

Отмечается, что 39% опрошенных хорошо осведомлены о решении Конституционного суда, которым отменили электронное декларирование и систему доступа к информации об активах и доходах чиновников, 36% - что-то слышали об этом. В то же время, 25% - впервые слышат. Наиболее осведомленные - люди старшего возраста и жители столицы.

"Только 11% опрошенных положительно относятся к решению Конституционного суда, 25% - нейтрально, при этом большинство (59%) - отрицательно. При этом, среди респондентов, которые хорошо знакомы с содержанием решения, негатив к нему составляет 83%. Наиболее негативно к решению Конституционного суда относятся люди старшего возраста, жители столицы, Западной и Центральной Украины... Большинство опрошенных (60%) не доверяют Конституционному суду. При этом, среди респондентов, которые хорошо знакомы с содержанием решения об отмене электронного декларирования для чиновников, недоверие к институту составляет почти 80%", - указано в опросе.

Отметим, что в опросе участвовало население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI - телефонные интервью с использованием компьютера. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Опрос проводился 2 и 3 ноября.

Напомним, ранее Конституционный суд Украины признал таковой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру е-деклараций был закрыт.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.

Позже Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.

Украинские Национальные Новости

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