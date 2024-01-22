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Оперативники Нацполіції з початку року заблокували 11 корупційних схем

Оперативники Нацполіції з початку року заблокували 11 корупційних схем

Київ • УНН

 • 21382 перегляди

З початку року Національна поліція України викрила 11 корупційних схем, заарештувавши 28 осіб за хабарі на загальну суму 4,4 мільйона гривень. Корупційні злочини варіюються від ухилення від військової служби до видачі незаконних дозволів.

Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції протягом січня було викрито 28 осіб, причетних до корупційних схем, а сума задокументованих хабарів сягнула 4,4 млн гривень. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.

Деталі

Уточнюється, що затримання пройшли в Одеській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Тернопільській, Львівський, Полтавській областях та Києві.

Суми неправомірної вигоди за "розв’язання питань" коливалися від 500 до 20 000 доларів: ухилення від військової служби, видача дозволів тощо

- йдеться у повідомленні.

Як зазначив керівник Департаменту стратегічних розслідувань Андрій Рубель, з початку року оперативниками підрозділу спільно зі слідчими поліції та прокурорами було викрито 28 осіб, причетних до корупційних схем, а сума задокументованих хабарів сягнула 4,4 млн гривень.

Зокрема, на Одещині затримали місцевого підприємця, який вимагав 1000 доларів з військовослужбовця. За вказану суму обіцяв посприяти в безперешкодному оформленні його онкохворій матері групи інвалідності.

У Полтавській області викрили групу осіб, які розкрадали бюджет під час ремонту укриття в лікарні. Отримали "відкатів" на суму 1 200 000 гривень. Один з фігурантів навіть придбав автівку.

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У Києві викрито трьох фігурантів. Один з них, посадовець комунального підприємства КМДА, брав гроші за повернення вилученого майна та дозволи на розміщення об’єктів пересувної торгівлі. Загалом він отримав майже 170 000 гривень. Окрім того, з'ясувалося, що керівник структурного підрозділу Держпродспоживслужби в Київській області та місті Києві за видачу одного позитивного висновку за результатами проведення ветеринарно-санітарної експертизи продовольчої сировини та харчової продукції брав 500 доларів.

У Дніпропетровській області затримано керівників благодійної та громадської організацій, які за 10 тисяч доларів обіцяли кризовникам зняття з військового обліку. Також затримано керівника вищого навчального закладу, який брав гроші зі студентів в обмін за успішне складання заліків та іспитів.

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На Харківщині затримано керівника комунального підприємства міської ради. За дозвіл на захоронення небезпечних побутових та промислових відходів на території сміттєзвалища отримував від підприємців хабарі.

На Львівщині правоохоронці затримали громадянина, який за 2 тисячі доларів допомагав військовозобов’язаним чоловікам покинути територію України.

У Тернопільській області правоохоронці викрили посадовця лісгоспу на хабарі у 45 тисяч гривень. За це він без обліку відпускав деревину.

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